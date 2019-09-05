شكرا لقرائتكم محمد سليم يعود لتدريبات حرس الحدود بعد الإصابة في الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمد سليم صانع ألعاب فريق حرس الحدود إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية عقب الإصابة التى لحقت بيه بجزع الرباط الداخلى للركبة مما أدى لغيابة عن الفريق الفترة الماضية. ونجح فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى فى التعاقد مع محمد سليم لاعب فريق الملعب التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الذى وقع لمدة 3 سنوات . Advertisements ويستعد فريق حرس الحدود لخوض بطولة ودية بالجونة استعدادًا للموسم الجديد وتضم 3 فرق الجونة ومصر المقاصة وأسوان.

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