شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن وصول ملابس الزمالك الجديدة لمطار القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وصول ملابس الفريق الكروى الأول الجديدة لمطار القاهرة استعداداً لاستلامها للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد مرتضى منصور أن ادارة النادى خاطبت وزير المالية للحصول على تصريح خروج الملابس وفقاً لقانون الرياضة مشددًا على أن الملابس من نفس الشركة التى يرتدى الفريق ملابسها حالياً.

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وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية أن نجليه أحمد وأمير انتهيا من اختيار ملابس الفريق خلال جولتهم الأوروبية التى قاموا بها للتفاوض مع مدرب الزمالك الجديد.