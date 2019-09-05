الإنتاج الحربى يستدرج اف سى مصر وديا...

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جدة - عمرو شويل يخوض فى الخامسة عصر اليوم الخميس فريق الانتاج الحربى مباراة ودية مع نظيره اف سى مصر على ستاد المصانع الحربية فى اطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد

كان الإنتاج الحربى قد تعادل أمس سلبياً مع طنطا وقبلها فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتعادل فريقا الإنتاج الحربى وأسوان سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى، ثم فاز على بداوى المنصورة أحد فرق القسم الثانى بهدفين دون رد مساء الخميس.

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وحقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد .

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى، ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق .