شكرا لقرائتكم ناجى: خلال 30 سنه شغل عمرى ماظلمت حد.. الشناوى يستحق أحسن حارس فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق المدرب السابق للفراعنة انه خلال 30 سنه شغل عمره ماظلم حد فى مركز حراسة المرمى. وتمنى أحمد ناجى خلال استضافته فى برنامج ملعب اون مع الاعلامى سيف زاهر على قناة اون سبورت احتراف محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بعد بطولة افريقيا . كما تمنى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ان ياخذ محمد الشناوى أحسن حارس فى افريقيا بعد الاداء المتميز خلال العام الماضى. Advertisements وكان المنتخب المصرى ودع بطولة امم افريقيا الماضية بدور الـ 16 والتى اقيمت فى الارضى المصرية

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