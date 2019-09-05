شكرا لقرائتكم وادي دجلة يلتقي طنطا وديا اليوم ببتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم، الخميس، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مباراة ودية أمام نظيره طنطا على استاد بترو سبورت، فى إطار استعداد الفريقين للموسم الكروى الجديد.

ومن المنتظر أن يخوض دجلة مباراة ودية ثانية أمام اف سى مصر، يوم 12 من الشهر الجارى، بعد أن اعتذر فريق السويس عن المواجهة الودية التى كان من المقرر أن تقام غدًا الجمعة.