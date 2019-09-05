شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: العلاقة بين أعضاء جهاز أجيرى كانت قوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اوضح أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق المدرب السابق للفراعنة على علاقة أعضاء جهاز أجيرى خلال الفترة الماضية.

وأكد أحمد ناجى خلال استضافته فى برنامج ملعب اون مع الإعلامى سيف زاهر على قناة اون سبورت أن العلاقة بين أعضاء جهاز المنتخب كانت قوية.

Advertisements

كما أكد مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن بعد الخروج من أمم إفريقيا الجماهير المصرية شعرت بالإحباط.

وكان المنتخب المصرى ودع بطولة امم افريقيا الماضية بدور الـ 16 والتى اقيمت فى الأراضى المصرية.