شكرا لقرائتكم مدير تحرير الأخبار يطلب اعتذار الخطيب بسبب تصريحات عبد الحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الكاتب الصحفى محمد رجب مدير تحرير جريدة الأخبار من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الاعتذار عما خرج من تصريحات على لسان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق خلال حواره لقناة الناى قبل ايام. وأكد محمد رجب خلال استضافته ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية، أن محمود الخطيب عمل بمؤسسة الأخبار لمدة عام بمجلة آخر ساعة وكان مسئولاً عن الرد على خطابات القراء ولا يجوز أن يهان زملاء سابقين لك بمؤسسة عملت بها من موظف ينتمى للنادى الذى ترأسه حالياً.

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