شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يمد عقد أحمد أيمن وفقوسه 5 مواسم مقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى تمديد عقد اللاعب الدولى الشاب أحمد أيمن لخمسة مواسم مقبلة و مدحت فقوسة لمدة 5 مواسم مقبلة ، فى ظل المستويات المتميزة التى قدمها اللاعب خلال الموسم المنصرم . ينتهج مجلس إدارة النادى الاسماعيلى سياسة الحفاظ على اللاعبين المميزين وتمديد عقودهم لفترات طويلة من أجل فرض الاستقرار الفنى فى داخل صفوف الفريق . Advertisements الظهير الشاب شارك بصفة أساسية فى معظم مباريات الموسم الماضى وأجاد فى أكثر من مركز خلال منافسات الدورى العام وبطولة أفريقيا للأندية الابطال و البطولة العربية وهو ما أكسبه خبرات كبيرة برغم صغر سنه. ووافق فقوسة فى الجلسة التى جمعته مع تامر موسى عضو مجلس الإدرارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على تجديد عقده على الفور دون فرض أية شروط على النادى ، معربا عن سعادته بالتواجد داخل جدران احد اكبر الأندية فى مصر والوطن العربى.

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