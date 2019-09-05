شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: الحضرى كان حارس عظيم ولو أراد أن يصبح مدربًا يجب أن يدرس أولًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضرى لديه خبرات كبيرة،، واى حد عاوز يدرب لازم يدرس الأول، ويوجد حالات وأضاف ناجى خلال تصريحات لقناة "أون سبورت"، الحضرى ممكن يشتغل على نفسه كويس و هو كان حارس عظيم وبعدها يصبح الحضرى مدربا لحراس المرمى، ولكن مجال التدريب له بنود كثيرة ". و أوضح قائلًا:" ، هانى رمزى عرض ان يكون الحضرى مساعد لى ، و يكون موجود فى الجهاز، وفكرت أن يكون هناك مساعد لي، وهو ممكن يشتغل على نفسه كويس ".

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