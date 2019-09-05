شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف شكوى صحفيين ضد عبد الحفيظ للوطنية للإعلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد الغندور كابتن الزمالك السابق، تقديم شكوى ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أمام الهيئة الوطنية للإعلام بسبب التصريحات التى أدلى بها خلال اجراء حوار معه لقناة القلعة الحمراء.

وأكد خالد الغندور عبر برنامجه "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية، أن الكاتب الصحفى محمد رجب مدير تحرير جريدة الأخبار تقدم بشكوى الى الهيئة ضد عبد الحفيظ اعتراضاً على اللغة التى تعامل بها مدير الكرة بالنادى الأهلى سيد عبد الحفيظ.

من جانبه، قال محمد رجب خلال استضافته فى البرنامج أن الشكوى تخص التصريحات التى قام بها عبد الحفيظ من ألفاظ حملت إساءة للصحافة والصحفيين المنتمين لنادى الزمالك فى البرنامج.

وقال أنه لا يستطيع قبول التصريحات التى خرجت من مدير الكرة ضد الصحفيين.