شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: لا يوجد فروق فنية بين أجيرى و كوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن خافيير أجيرى المدرب السابق للفراعنة، كوتش جيد جدا، مشيرا إلى أنه لا يوجد فروق بين أجيرى وكوبر.

وعلق أحمد ناجى خلال استضافته فى برنامج ملعب أون مع الإعلامى سيف زاهر على قناة أون سبورت على خروج المنتخب المصرى بدور الـ 16 بكأس الأمم الافريقية قائلا: هذا الخروج أحزن الشعب المصرى، بالكامل

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كما أكد مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أنه لم يتوقع خروج مصر من دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب المصرى ودع بطولة امم افريقيا الماضية بدور الـ 16 والتى أقيمت على الأراضى المصرية.