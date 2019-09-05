تفاصيل جلسة الخطيب وفايلر خلال مران الأهلي بملعب التتش

الموجز

حرص محمود الخطب رئيس النادي الأهلى على حضور مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك لتدعيم الفريق قبل مواجهة بطل غينيا المرتقبة.

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، بينما أدى اللاعبون جانباً من التدريبات البدنية قبل خوض تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.