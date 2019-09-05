الموجز
حرص محمود الخطب رئيس النادي الأهلى على حضور مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك لتدعيم الفريق قبل مواجهة بطل غينيا المرتقبة.
وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، بينما أدى اللاعبون جانباً من التدريبات البدنية قبل خوض تدريبات الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جلسة الخطيب وفايلر خلال مران الأهلي بملعب التتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.