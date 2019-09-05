محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن خالد مهدي، مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي ضم باسم مرسي مهاجم الزمالك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .
وأشار مهدي في تصريحات خاصة الخليج 365 إلى أن باسم وقع اليوم الأربعاء على عقود انضمامه للإنتاج منذ قليل في حضور وكيله ميدو حزين وأشرف عامر رئيس النادي.
وأتم مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي ضم باسم مرسي، إلى أن الزمالك لم يقيد باسم في قائمة الفريق أو الإعارات لذلك أصبح لاعب حر حسب القواعد والقوانين باتحاد الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج لمصراوي: تعاقدنا مع باسم مرسي "مجانًا".. الزمالك لم يقيده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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