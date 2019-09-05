مصدر بالأهلي يكشف.. هل يتغير مقر التدريبات لسوء أرضية التتش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن الإدارة الحمراء على استعداد لنقل تدريبات فريق كرة القدم من ملعب مختار التتش إلى أي ملعب أخر.

وتعاني أرضية ملعب التتش من سوء الحالة، وهو الأمر الذي وضح جلياً خلال تدريبات الفريق المنقولة عبر قناة النادي الرسمية.

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وأشار مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365" إلى أن مجلس الإدارة لم يتلق طلباً من رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق بشأن تغيير ملعب التدريب.

وأضاف المصدر :"يتم حالياً دراسة تغيير أرضية ملعب التتش، ولدينا ثلاثة عروض من 3 شركات عالمية كبرى قامت بتصميم ملاعب كأس العالم 2018، سنختار واحدة من بينها بعد إجراء مناقصة ثم نبدأ التنفيذ".

وأتم المصدر :"قمنا بإجراء صيانة حديثة للملعب واستقدمنا أجهزة حديثة لتسوية الأرضية وتخفيف صلابتها منعاً للإصابات".