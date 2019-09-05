المصري ينفي اهتمامه بالتعاقد مع معروف يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عدنان حلبية رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي بأنهم لم يدخلوا في مفاوضات مع معروف يوسف من أجل الانضمام للفريق، قائلًا أن قائمة الأجانب مكتملة.

وقال رئيس المصري في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "لم ندخل في مفاوضات مع معروف يوسف للانضمام للفريق، قائمة الأجانب في الفريق مكتملة منذ فترة."

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وتابع: "حاولنا التعاقد مع معروف يوسف في يناير الماضي لكن لم نتوصل إلى اتفاق معه في هذا التوقيت، ولم يكن هناك محاولات فيما بعد."

ولعب معروف يوسف الموسم الماضي معارًا لدى فريق الشرطة العراقي، وعاد بعد ذلك إلى الزمالك لكن لا يمتلك مكان في قائمة الفريق في ظل وجود 4 أجانب بالفريق بالإضافة إلى لاعب شمال أفريقي، ويبحث النادي إمكانية إعارة اللاعب وفقًا لما تتيحه لائحة اتحاد الكرة.

وانتقل للحديث عن ملعب الفريق في الموسم المقبل: "أتوسل للدولة أن تساعدنا من أجل العودة إلى استاد بورسعيد في الموسم المقبل، لكن الأقرب هو اللعب في السويس."