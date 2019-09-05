أعلن نادي الانتاج الحربي عن التعاقد مع باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق الأبيض الأولى. وأكد مصدر بنادي الانتاج الحربي أن انضمام باسم مرسي للانتاج الحربي في صفقة انتقال حر وليس على سبيل الإعارة بعد عدم قيد اللاعب في قائمة الزمالك للموسم الجديد. وكان الانتاج طلب استعارة اللاعب لمدة موسم واشترط الزمالك عدم مشاركة اللاعب أمام الفريق الأبيض، وهو ما تسبب في تعطل إجراءت الإعارة قبل أن يوقع باسم مرسي رسميا للنادي العسكري في صفقة انتقال حر.
وكان باسم مرسي قد فضى موسم كاملا في سموحة الا أنه لم يقدم أي شيء مع النادي السكندري.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. باسم مرسي ينتقل إلى الإنتاج الحربي بعد تجربته الفاشلة مع سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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