خلال ساعات.. افتتاح كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات

تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة والتي تقام على الصالة المغطاة بالإسماعيلية وصالة ستاد القاهرة الدوري وتستمر حتى 14 سبتمر الجاري.

وكشف أحمد عبدالدايم رئيس اللجنة الموقتة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن حفل الافتتاح سيقام على صالة هيئة قناة السويس المغطاة بالإسماعيلية والتي ستستضيف مباراة الافتتاح أيضًا اليوم الخميس، بين مصر وبورتريكو، حيث سيقام حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأوليمبية المهندس هشام حطب ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة الدكتور عمرو علواني وبعض سفراء الدول المشاركة في البطولة، ورؤساء اللجان المنظمة للبطولة.

ولفت إلى أن حفل الافتتاح سيتضمن طابور عرض المنتخبات المشاركة فى البطولة، ثم فقرة فنية

تحييها الفنانة نسمة محجوب، على أن تنطلق مباراة مصر وبورتريكو فى الجولة الأولى من الدور الأول فى التاسعة مساءً.

ووجه عبدالدايم الدعوة إلى جماهير مصر عامة والإسماعيلية خاصة إلى حضور حفل الافتتاح والمباريات من أجل تشجيع منتخب مصر معلنًا أن الدخول مجاني للجماهير.

وأوضح أن البطولة تشهد مشاركة 20 منتخبًا من جميع أنحاء العالم وهم البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.

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ويقود منتخب مصر ماركو أنطونيو مديرًا فنيًّا وعماد نور مدربًا عامًّا وسيد طه مدرب و ياسمين عبدالرؤوف أخصائية العلاج الطبيعي ومحمود حسن أخصائي لياقة بدنية ومحمد رمضان إداري .

ويضم منتخب مصر 14 لاعبة وهن: مي غزال، سابين حسن، سلمى يوسف، فريدة الحناوي، نور إيهاب، فريدة سعدة، ندى مرجان، سما عماد، ساندي الشرنوبي، آية عماد، مريم ثابت، لوجين ياسر، ليلة الصباغ، سلمى عبدالهادي.

و تم تقسيمهم الفرق المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات، وتضم كل مجموعة خمسة منتخبات، حيث تضم الأولى فرق مصر وبورتريكو، والكاميرون والصين والبرازيل، وتضم المجموعة الثانية منتخبات، إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا، ووكندا والمكسيك، في حين تضم المجموعة الثالثة منتخبات روسيا والأرجنتين وبيلاروسيا وتايلاند ورومانيا، وضمت المجموعة الرابعة كل من تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.

و تستضيف صالة هيئة قناة السويس المغطاة بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، بينما تستضيف الصالة رقم 2 في ستاد القاهرة مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة.

وتبدأ ناشئات مصر مشوارهن في بطولة العالم، اليوم الخميس، بمواجهة منتخب بورتريكو في التاسعة مساء اليوم، قبل أن بواجه منتخب الكاميروني في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على أن يلتقي منتخب الصين بعد غدٍ السبت ويختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم الاثنين.