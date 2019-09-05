نجح مسئولو الإسماعيلى فى تجديد عقد صانع ألعاب الفريق الشاب مدحت فقوسة لمدة 5 مواسم مقبلة ،وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال الموسم الماضى. ونجح اللاعب فى لفت الأنظار خلال مشاركته بمباريات العام الماضى. مشاركته بمباريات العام الماضى. وينتهج مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان سياسة تجديد عقود اللاعبين الشباب الواعدين باعتبارهم المستقبل المشرق للفريق. ووافق فقوسة فى الجلسة التى جمعته مع تامر موسى عضو مجلس الإدرارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على تجديد عقده على الفور دون فرض أية شروط على النادى ، معربا عن سعادته بالتواجد داخل جدران احد اكبر الأندية فى مصر والوطن العربى. الجلسة التى جمعته مع تامر موسى عضو مجلس الإدرارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على تجديد عقده على الفور دون فرض أية شروط على النادى ، معربا عن سعادته بالتواجد داخل جدران احد اكبر الأندية فى مصر والوطن العربى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الإسماعيلي يجدد تعاقده مع مدحت فقوسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.