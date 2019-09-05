رسمياً.. الانتاج الحربي يتعاقد مع باسم مرسي

انهي نادي الانتاج الحربي اجراءات التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق في صفقة انتقال حر . ووقع باسم مرسي للانتاج الحربي مساء اليوم علي عقد يمتد لموسمين في حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق. اليوم علي عقد يمتد لموسمين في حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق. وكانت صفقة انتقال باسم مرسي قد تعطلت في وقت سابق بعد ان طلب الزمالك اضافة بند يمنع اللاعب من المشاركة في مباريات الانتاج الحربي والزمالك بالموسم المقبل وهو مارفضته ادارة الانتاج وقتها .

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