شعار كأس العالم 2022.. ما بين سخرية مواقع التواصل وتوضيح قطر للمعني

آثار شعار كأس العالم 2022، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ طرحه علي الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 بموقع "تويتر"، وذلك نظرًا لشكله العام والذي أوضحت الصفحة من خلال منشور أخر معني الشعار.
وكشفت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "Road to 2022" عن المعنى التفصيلي لشعار كأس العالم 2022، حيث أوضحت الشال الصوفي التقليديهو الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.
وأضافت الصفحة الرسمية لكأس العالم 2022: "يتزين الشال الصوفي في قطر بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية والتي ترمز لخصوصية المونديال الأول في العالم العربي والثاني في آسيا".
وأشارت الصفحة الرسمية للبطولة إلى ان رمز اللانهاية يشير إلى الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في قطر والمنطقة، مؤكدة على أن شعار بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ يعكس ثراء الثقافة العربية كما يمثل الرؤية الكامنة خلف أول بطولة في الوطن العربي.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور شعار كأس العالم 2022 والذي انتشر علي مستوي بلدان العالم، معلقين علي أياه بطرق سخرية، فمنهم ما شبهه الشعار بـ"شعار سرطان الثدي"، وغلب التفاعل تلك الجانب من التعليقات والسخرية منه .
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