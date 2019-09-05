محمد فاروق ينضم لتدريبات بيراميدز استعدادًا للزمالك

انضم محمد فاروق صانع ألعاب بيراميدز إلي تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في مباراة نهائي كأسمصر .
وشارك فاروق في المران بعد أن غاب عن مباريات بيراميدز الأخيرة بعد الإصابة التي تعرضلها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بجذع في الرباط الداخلي للركبة .
وكان بيراميدز قد تاهل لنهائي بطولة كأس مصر عقب تغلبه علي بتروجت في نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء .
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