محمد فاروق ينضم لتدريبات بيراميدز استعدادًا للزمالك

انضم محمد فاروق صانع ألعاب بيراميدز إلي تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في مباراة نهائي كأس

مصر .

وشارك فاروق في المران بعد أن غاب عن مباريات بيراميدز الأخيرة بعد الإصابة التي تعرض

لها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بجذع في الرباط الداخلي للركبة .

وكان بيراميدز قد تاهل لنهائي بطولة كأس مصر عقب تغلبه علي بتروجت في نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء .

