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محمد فاروق ينضم لتدريبات بيراميدز استعدادًا للزمالك

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انضم محمد فاروق صانع ألعاب بيراميدز إلي تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في مباراة نهائي كأس

مصر .

وشارك فاروق في المران بعد أن غاب عن مباريات بيراميدز الأخيرة بعد الإصابة التي تعرض

لها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بجذع في الرباط الداخلي للركبة .

وكان بيراميدز قد تاهل لنهائي بطولة كأس مصر عقب تغلبه علي بتروجت في نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء .
 

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