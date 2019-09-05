اتحاد الكرة: ننتظر الموافقات الأمنية بمكان إقامة نهائي كأس مصر

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا يزال في انتظار الموافقات الأمنية الخاصة بتحديد مكان إقامة نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل بين الزمالك وبيراميدز. بتحديد مكان إقامة نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل بين الزمالك وبيراميدز. كما أشار إلى إنه في انتظار الموافقات الخاصة بالحضور الجماهيري للمباراة، المقرر إقامتها على ملعب الإسكندرية.

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