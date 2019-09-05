رياضة | طارق سليمان: تعرضت لحملات طوال فترة وجودي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: تعرضت لحملات طوال فترة وجودي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك توجه ضده طوال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هناك بعض الأشخاص لا يفضلون بقائي في النادي الأهلي، وهناك توجه في السوشيال ميديا في هذا الأمر".



وأوضح "الشناوي هو حارس مرمى منتخب مصر، ولولا خروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا، لتوج بلقب أفضل حارس في إفريقيا، هو يلعب معي 40 مباراة والخطأ في مباراتين أو ثلاثة أمر عادي جدًا".



وزاد :"هناك توجه مقصود بأن أداء محمد الشناوي أفضل من النادي الأهلي، لكن في النهاية مثل هذا الكلام لا أعلم ما المقصود به".



وواصل :"محمد الشناوي لعب 4 مباريات فقط مع منتخب مصر ومباريات كثيرة مع النادي الأهلي، وكان نجم المباريات فهو معنا لعب 3 مباريات في أسبوع واحد وظهر بمستوى مميز للغاية".

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وتابع :"اختيار حراس المرمى يكون على أساس تألقهم مع فرقهم، فعلى سبيل المثال محمد الشناوي لم يلعب مباراة رسمية قبل المشاركة مع منتخب مصر وحرس مرمى المنتخب في كأس العالم وكان نجمًا فوق العادة".



وأشار :"مدرب حراس منتخب مصر له دور مع حراس المرمى، لكن علينا أن لا ننسى أن محمد الشناوي يتدرب معي منذ 3 مواسم".



وزاد :"أقدر وأحترم جميع الناس وهذا لا يقلل من أحد من المدربين الأخرين، لكن في النهاية لا يمكن أن يتم نسيان مدرب حراس الأندية".



وأوضح :"قبل مباراة المصري الهامة كان الفريق يعاني من غياب محمد الشناوي للإيقاف وشريف إكرامي للإصابة، وتألق علي لطفي بشكل مميز للغاية ونجحنا في تحقيق الفوز رغم الهجوم الذي تعرضت له قبل هذا اللقاء".

