رياضة | طلعت يوسف: قيادة الاتحاد السكندري صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: قيادة الاتحاد السكندري صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري بأن قيادة الفريق صعبة وتعهد ببذل كل ما في وسعه.



وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"قيادة الاتحاد مهمة صعبة للغاية ونسعى لتحسين النتائج والدوري سيكون عنيف للغاية والمستويات متقاربة إلى حد ما".



واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :"طموح أي مدرب تحقيق الدوري تحديدا لو كان من أبناء النادي وانا جزء من منظومة كبيرة لا استطيع قيادتها بمفردي بدون المسئولين والجماهير وأتمنى من الجمهور عدم التعجل في الفوز بالمباريات واتعهد أنا والفريق ببذل كل ما في وسعنا".



وعقد الاتحاد السكندري 9 صفقات في الميركاتو الصيفي، جاءت كالتالي :-

إيمانويل أوكوي لاعب منتخب أوغندا انتقال نهائي وأحمد حجي صانع ألعاب فريق سوهاج المستقبل وطارق الدالي لاعب أكاديمية فريق برشلونة فرع الولايات المتحدة الأمريكية وعماد السيد حارس الزمالك وإسلام جمال من الزمالك ورزاق سيسيه إعارة من الزمالك وأحمد رفعت إعارة من الزمالك وأيمن الغباشي معار من نجوم المستقبل وفاروق خالد المنتقل من النصر التعدين.