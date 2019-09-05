رياضة | سواريز يكشف دوره في مفاوضات برشلونة مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يكشف دوره في مفاوضات برشلونة مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواى ونادى برشلونة الإسبانى عن تواصله مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة والتى كان البارسا فى مفاوضات لعودة اللاعب من جديد لصفوف البلوجرانا.

وفشل برشلونة فى ضم نيمار خلال فترة ال Advertisements إنتقالات الصيفية الماضية بسبب مغالاة نادى باريس سان جيرمان الفرنسي فى طلباته المادية لبيع نيمار.

وصرح لويس سواريز لشبكة "فوكس سبورت" انه بالفعل تواصل مع نينار خلال الفترة الماضية مؤكداً إن اللاعب البرازيلي أصبح الأن أكثر هدوءاً لذلك سيخرج وسيتحدث لتوضيح موقفه.

وأشار سواريز انه هو وقائد برشلونة ليونيل ميسي كانوا يروا أن القرار الصائب له هو الرحيل عن باريس لحصد الألقاب كلاعب ولكن عليه التمهل فى ذلك.