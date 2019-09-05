رياضة | مدرب حراس الأهلي السابق يكشف كواليس رحيله عن القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الأهلي السابق يكشف كواليس رحيله عن القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، عقب تعيين السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.0



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"العمل في النادي الأهلي صعب، ففي كل يوم تخضع للتقييم، ولو لم يكن المدرب على قدر المسئولية لن يتواجد".



وتابع :"التواجد في النادي الأهلي بفضل الله سبحانه وتعالى وبمجهودي وعملي".

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