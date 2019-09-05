رياضة | مدرب حراس الأهلي السابق يكشف كواليس رحيله عن القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الأهلي السابق يكشف كواليس رحيله عن القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"العمل في النادي الأهلي صعب، ففي كل يوم تخضع للتقييم، ولو لم يكن المدرب على قدر المسئولية لن يتواجد".
وتابع :"التواجد في النادي الأهلي بفضل الله سبحانه وتعالى وبمجهودي وعملي".
وواصل :"عقب رحيل المدير الفني لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه باقٍ في منصبه إلا في حالة وقوع الاختيار عليه"
وزاد :"المدير الفني الجديد تمسك بجهازه كاملًا، وعلى الرغم من حزني الشديد لكن في النهاية هي اختيارات للمدرب الجديد".
وأردف :"عملت أن هناك محاولات لإثناء المدير الفني ببقائي لكن في النهاية هو تمسك بذلك وله الحق في ذلك".
وأضاف :"أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب والشكر للاعبين الذين عملت معهم وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة".