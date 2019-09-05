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رياضة | مدرب حراس الأهلي السابق يكشف كواليس رحيله عن القلعة الحمراء

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كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، عقب تعيين السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.0


وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"العمل في النادي الأهلي صعب، ففي كل يوم تخضع للتقييم، ولو لم يكن المدرب على قدر المسئولية لن يتواجد".


وتابع :"التواجد في النادي الأهلي بفضل الله سبحانه وتعالى وبمجهودي وعملي".

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وواصل :"عقب رحيل المدير الفني لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه باقٍ في منصبه إلا في حالة وقوع الاختيار عليه"

وزاد :"المدير الفني الجديد تمسك بجهازه كاملًا، وعلى الرغم من حزني الشديد لكن في النهاية هي اختيارات للمدرب الجديد".

وأردف :"عملت أن هناك محاولات لإثناء المدير الفني ببقائي لكن في النهاية هو تمسك بذلك وله الحق في ذلك".
وأضاف :"أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب والشكر للاعبين الذين عملت معهم وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة".

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