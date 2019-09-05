رياضة | ريال مدريد يسير إلى حافة الهاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسير إلى حافة الهاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانيت، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لديه 4 لاعبين خط وسط، 9 لاعبين وسط هجومي و 3 مهاجمين وبدون بول بوجبا... وبذلك فهو خط وسط غير متوازن مع الكثير من حل التسديدات من خارج المنطقه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فقد لعب الملكي 3 مباريات الآن في الدوري ومن الواضح ان ريال مدريد نادي بلا خُطه، ففي المباريات ال3 الأولى زيدان استخدم 17 لاعبًا وحصل على 5 نقاط من 9 ممكنه.

وافتتح زيزو الدوري امام سيلتا فيجو في البالايدوس ( فوز 3-1 ) بتشكيلة 4-3-3، بعدها استقبل بلد الوليد ( تعادل 1-1 ) بتشكيلة 4-2-3-1، بعدها لعب امام فياريال ( تعادل 2-2 ) بتشكيلة 4-4-2.

تكمن المشكله في أن ريال مدريد يملك تشكيلة غير متوازنه، ناقصه في خط الوسط؛ 4 لاعبين يلعبون في هذا المركز وهم مودريتش، كروس، كاسيميرو وفالفيردي، و 9 لاعبين وسط ذوي نزعه هجوميه وهم بيل، فاسكيز، رودريجو، اسينسيو المصاب، هازارد، فينيسيوس، لبراهيم، خاميس وايسكو.

النادي تبع ما أراده زيدان برحيل سيبايوس، ريجيليون، فاييخو، كوفاسيتش ولورينتي، وهذا جعل فراغ في خط الوسط، والقادمين هم هازارد ( 100 مليون يورو ) كصفقة استراتيجيه.

مدريد صرف 198 مليون على لاعبين لايعوضون المُغادرين، ميليتاو (50 مليون) ميندي (48 مليون)، رودريجو (40 مليون)، يوڤيتش (60 مليون)، هذه 198 مليون كانت ستصرف بشكل افضل لو كانت موجهه الى بوغبا.

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كما ان ريال مدريد ايضًا لم يستطع التخلص من بيل وخاميس، الذان كانا سيمولان النادي في صفقة بوغبا.

فقط كاسيميرو واحد.. تصميم التشكيله، مدريد سيكون في ورطه كبيره في حال تعرّض كاسيميرو الى اصابه حيث انه لايوجد بديل له منذ رحيل لورينتي الى اتليتكو مدريد، لايوجد لاعب في التشكيله الحاليه يستطيع القيام بادوار كاسيميرو.