رياضة | ريال مدريد يسير إلى حافة الهاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسير إلى حافة الهاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فقد لعب الملكي 3 مباريات الآن في الدوري ومن الواضح ان ريال مدريد نادي بلا خُطه، ففي المباريات ال3 الأولى زيدان استخدم 17 لاعبًا وحصل على 5 نقاط من 9 ممكنه.
وافتتح زيزو الدوري امام سيلتا فيجو في البالايدوس ( فوز 3-1 ) بتشكيلة 4-3-3، بعدها استقبل بلد الوليد ( تعادل 1-1 ) بتشكيلة 4-2-3-1، بعدها لعب امام فياريال ( تعادل 2-2 ) بتشكيلة 4-4-2.
تكمن المشكله في أن ريال مدريد يملك تشكيلة غير متوازنه، ناقصه في خط الوسط؛ 4 لاعبين يلعبون في هذا المركز وهم مودريتش، كروس، كاسيميرو وفالفيردي، و 9 لاعبين وسط ذوي نزعه هجوميه وهم بيل، فاسكيز، رودريجو، اسينسيو المصاب، هازارد، فينيسيوس، لبراهيم، خاميس وايسكو.
النادي تبع ما أراده زيدان برحيل سيبايوس، ريجيليون، فاييخو، كوفاسيتش ولورينتي، وهذا جعل فراغ في خط الوسط، والقادمين هم هازارد ( 100 مليون يورو ) كصفقة استراتيجيه.
مدريد صرف 198 مليون على لاعبين لايعوضون المُغادرين، ميليتاو (50 مليون) ميندي (48 مليون)، رودريجو (40 مليون)، يوڤيتش (60 مليون)، هذه 198 مليون كانت ستصرف بشكل افضل لو كانت موجهه الى بوغبا.
كما ان ريال مدريد ايضًا لم يستطع التخلص من بيل وخاميس، الذان كانا سيمولان النادي في صفقة بوغبا.
فقط كاسيميرو واحد.. تصميم التشكيله، مدريد سيكون في ورطه كبيره في حال تعرّض كاسيميرو الى اصابه حيث انه لايوجد بديل له منذ رحيل لورينتي الى اتليتكو مدريد، لايوجد لاعب في التشكيله الحاليه يستطيع القيام بادوار كاسيميرو.
زيدان كان يعتقد ان بوجبا هو الحل وقد أوصى فلورنتينو بإنهاء الصفقه، لكن ريال مدريد حاول التوقيع مع نيمار، والثوره التي قالها زيدان حينما عاد الى مدريد لم تحدث، 9 لاعبين من التشكيلة التي لعبت امام بلد الوليد كانت عناصر رئيسيه في عهد انشيلوتي في موسم 2014/15.
من إمتلاك 4 حُرّاس إلى كورتوا وأريولا فقط.. مركز آخر محل نقاش الا وهو حراسة المرمى. زيدان كان يملك العديد من الحراس ووجد نفسه في آخر اسبوع في نافذة الانتقالات يبحث عن حارس مرمى ( اريولا - إعاره ).
في الموسم الماضي، نافاس وكورتوا كانا يتنافسان على مركز الحراسه الاساسي، مدريد كان يملك لوكا زيدان كخيار ثالث و لونين الذي تم جلبه مقابل 11 مليون يورو.
وحينما أعلن نافاس انه باقٍ، لوكا انضم الى ريسنج، بعدها مدريد اعاروا لونين الى بلد الوليد، بعدها قاموا ببيع كيلور نافاس... وهو الأمر الذي جعل الريال يضطرون للتعاقد مع اريولا بنظام الإعارة.