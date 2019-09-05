رياضة | لاعب الزمالك الأسبق ينضم لنادي 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الزمالك الأسبق ينضم لنادي 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى ٦ أكتوبر أحد فرق القسم الثالث بالقاهرة عن إنضمام لاعب وسط الزمالك السابق أحمد الميرغنى لصفوفه لمدة موسمين قادمين.

وكان الميرغنى قد إنضم لدكرنس قبل موسمين وشارك مع الفريق فى أغلب فترات الموسم أنذاك وكان قريبا من التأهل للقسم الثانى عبر دورة الترقى.

ورحل الميرغنى عن صفوف دكرنس بالتراضى بعدما تعرض لإصابة بالركبة أبعدته عن معظم فترات الموسم وفترة إعداد الفريق للموسم الماضى ليعلن رحيله عن صفوف الفريق.

وكان الميرغنى قد تلقى العديد من العروض من أندية القسمين الثانى والثالث ولكنه فضل التأنى فى إختياره وهو مادفعه للإبتعاد عن الملاعب الموسم الماضى كاملا قبل أن ينضم لفريق ٦ أكتوبر بقيادة أحمد عبدالغنى نجم حرس الحدود السابق والذى يتولى قيادة الفريق فنيا هذا الموسم.