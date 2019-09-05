رياضة | ماركا الإسبانية: تركي آل الشيخ يصنع "الروخيبلانكوس" الجديد في إسبانيا

حقق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، طفرة هائلة داخل نادي ألميريا الاسباني منذ إمتلاكه النادي قبل إنطلاق الموسم الكروي الحالي، حيث نجح في التعاقد مع مدرب واعد البرتغالي بيدرو إيمانويل، بالإضافة لإبرام العديد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي.

وأشادت صحيفة "ماركا" الاسبانية بالجهود المبذولة من "آل الشيخ" في نادي ألميريا، والخطط التي يعتمد عليها لتطوير النادي والتي تعبر عن الطموح الجديد للفريق الأسباني تحت رئاسته، كما أشادت بالروح الشابة التي يتميز بها لاعبو الفريق، والعاملين داخل النادي.

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وكشفت الصحيفة الاسبانية أن نادي الميريا يضم بين صفوفه ثالث أصغر رئيس نادي في هذه الفئة، وهو تركي آل الشيخ صاحب الـ38 عاماً، كما أن لديه أكثر الموظفين شباباً، حيث أن متوسط العمر بين العاملين بالنادي يبلغ 24 عاماً، أي أقل بكثير من الغالبية العظمى من الأندية في الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا.

وتري صحيفة "ماركا" الاسبانية أن نادي ألميريا قادر على تحقيق قفزة كبيرة خلال السنوات القادمة بالكرة الاسبانية، ولذلك أطلقت عليه لقب "الروخيبلانكوس" وهو اللقب الخاص بنادي أتليتكو مدريد، وذلك للتشابه بين قمصان الفريقين باللونين الأحمر والأبيض، كما تري الصحيفة أن ألميريا قادر على تكرار رحلة الأتليتي في الصعود من القاع إلي قمة الكرة الاسبانية.

وذكرت "ماركا" أن الإدارة الجديدة برئاسة تركي آل الشيخ اعتمدت علي التعاقد مع لاعبين صغار السن لتجديد دماء الفريق، حيث تم التعاقد مع 13 صفقة جديدة بمتوسط أعمار 22 عامًا، بينما يضم الفريق بين صفوفه لاعبان فقط يتجاوز عمرهما الثلاثين عامًا، هما حارس المرمى رينيه (35 عاماً) واللاعب روميرا (31 عاماً).

ويتطلع "آل الشيخ" لتحقيق حلم جمهور ألميريا في الصعود مجددًا لدوري الدرجة الأولي الاسباني بالموسم المقبل، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر، وذلك بعد مرور 3 جولات من عمر المسابقة.