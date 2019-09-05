رياضة | تقارير.. عدم تعاقد ريال مدريد مع نيمار يصب في مصلحة الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. عدم تعاقد ريال مدريد مع نيمار يصب في مصلحة الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن تعثر ريال مدريد في التوصل إلى إتفاق مع باريس سان جيرمان لضم اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا هذا الصيف، يصب في مصلحة النادي الملكي، خاصة وأن مسؤوليه كانوا لديهم تخوف من التعاقد مع اللاعب بسبب إصاباته المتكررة، وأزماته خارج الملعب.

البرازيلي نيمار يعتبر واحد من أفضل اللاعبين حول العالم، يمتلك إمكانيات فنية وقدرات هجومية ومهارات عالية، ويعتبر إضافة قوية لأي فريق يلعب له، ولكن إصابات اللاعب المتكررة وأزماته الأخيرة جعلت إدارة ريال مدريد تتردد بعض الشيئ للدخول بقوة في مفاوضات التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

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ويعتبر استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان فرصة جديدة لنادي ريال مدريد لمتابعة اللاعب خلال الفترة القادمة، قبل قرار الدخول في مفاوضات جديدة لضمه خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

ويحظي "نيمار" بإهتمام نادي برشلونة الاسباني أيضًا، والذي بذل جهودًا كبيرة لمحاولة التعاقد معه هذا الصيف، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل بسبب تمسك نادي باريس سان جيرمان بمطالب مالية ضخمة لم يستطيع النادي الكتالوني تنفيذها.

ويستعد برشلونة أيضا للدخول في مفاوضات جديدة مع باريس سان جيرمان لخطف اللاعب في الشتاء المقبل.