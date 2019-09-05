رياضة | طائرة المنيا تستأنف تدريباتها استعدادًا للممتاز.. و٣٠ سبتمبر أولى المواجهات مع " طلائع الجيش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة المنيا تستأنف تدريباتها استعدادًا للممتاز.. و٣٠ سبتمبر أولى المواجهات مع " طلائع الجيش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا، اليوم الأربعاء، فترة الإعداد البدني والمهاري له استعدادًا لبداية الموسم الجديد، بعد أن أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن مجموعات الفرق المنافسة والمجموعات.

وقال ابراهيم عبدالحكم المدير الفني للمنيا إن الفريق يواصل تدريباته بقوة من خلال مران صباحي بدني بصالة الجيم وآخر مسائي مهاري بالصالة المغطاة بإستاد المنيا، وذلك بشكل يومي لمدة ٤ أيام أسبوعيا ، وقد جاء ذلك بعد منح الفريق راحة لمدة ٣ أيام في ختام فعاليات المرحلة الأولى من التدريبات التي استمرت طوال شهر أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا أولى مواجهاته مع طلائع الجيش يوم الاثنين ٣٠ سبتمبر المقبل.

وفي السياق، أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة خوض نادي المنيا المنافسة ضمن المجموعه الأولى من دوري الممتاز "أ"، أمام فرق : طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - العاب دمنهور - بني سويف وطنطا.