رياضة | تعرف على السيرة الذاتية للإعلامي والمعلق الرياضي أشرف محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على السيرة الذاتية للإعلامي والمعلق الرياضي أشرف محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هو واحد من أشهر معلقى كرة القدم ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي أجمع، العديد من كلماته ومصطلحاته وعباراته التي يطلقها أثناء تعليقه على المباراة، لازالت عالقة في أذهان كل متابعي الساحرة المستديرة، تقريرنا اليوم عن "أشرف محمود" المعلق الرياضي والصحفي والإعلامي الذي نجح خلال سنوات طويلة بأن يحفر إسمه ضمن صفوف النخبة في مجال الإعلام الرياضي.

سيرة ذاتية عن الكابتن أشرف محمود

تحدث أشرف محمود أكثر من مرة في حواراته التليفزيونية عن أصوله الصعيدية، وأكد بأنه فخور بكونه ينتمى إلى الأقاليم، ويحب أندية الأقاليم، ويسعد دومًا عندما يحقق نادي جماهيري إنجاز في الكرة المصرية، فالجماهير هي روح كرة القدم كما يصفها الكابتن "أشرف محمود".

الإعلامي والصحفي أشرف محمود عمل في مؤسسة الأهرام العربى منذ عام 1997، وتقلد العديد من المناصب هناك، وكان يتولى منصب نائب رئيس تحرير الأهرام العربى في الفترة ما بين 2009-2012، وبعد ذلك أصبح أشرف محمود رئيسًا للأهرام العربي بداية من عام 2012.

بجانب عمله كإعلامي وصحفي في مؤسسة كبرى كالأهرام، كان أشرف محمود يشق طريقه نحو النجومية في مجال التعليق العربي، حيث عمل في البداية في التليفزيون المصري وقناة نايل سبورت، وعلق على مباريات الدوري المصري قبل مرحلة الفضائيات، وتولى مهمة التعليق على عدد كبير من مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

وفي السنوات الماضية، ظهر "أشرف محمود"معلق رياضي في عدد كبير من القنوات الفضائية، ومن بينها قناة النهار رياضة، وكذلك قناة النادي الأهلي، بالإضافة إلى ظهوره كمقدم برامج في قناة LTC الفضائية، حيث كان يقدم برنامج "الوسط الرياضي".

حب أشرف محمود الشديد لمهنة التعليق، جعلته ينشر كتاب تحت إسم "فن التعليق الرياضي" في عام 2010، حيث يشرح فيه الكابتن أشرف محمود تاريخ مهنة التعليق الرياضي، وما هي أساليبها وفنونها، وكيف يمكن للمعلق بأن يطور من نفسه ومن طريقته مع مرور الوقت حتى لا يصبح مملًا بالنسبة للمشاهدين.

Advertisements

مناصب تقلدها الكابتن أشرف محمود

أشرف محمود، هو شخصية متعددة المواهب عندما يتعلق الأمر بالعمل في مجال الإعلام الرياضي، فهو يملك إسهامات كبيرة في مختلف أنواع ومجالات الإعلام الرياضي، سواء المرئي أو المسموعة أو المكتوب، وخلال هذه السطور نستعرض سريعًا بعض المناصب التي تقلدها أشرف محمود خلال مسيرته الطويلة مع الإعلام الرياضي

- رئيس الجمعية المصرية للثقافة الرياضية

- الأمين العام للرابطة العربية للصحافة الرياضية

- مراسل إعلامي لإذاعة مونت كارلو العالمية

-حصل على لقب أفضل معلق مصري عدة مرات

- رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي