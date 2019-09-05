رياضة | ميتشو: رفضت الأهلي لهذا السبب.. ولا استبعد العودة لقيادة أورلاندو بايرتس من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو: رفضت الأهلي لهذا السبب.. ولا استبعد العودة لقيادة أورلاندو بايرتس من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك عن كواليس مثيرة في مفاوضات الزمالك للتعاقد معه لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض، خلفًا لـ"خالد جلال" والذي تمت إقالته مؤخرًا، كما كشف عن محاولات إدارة الأهلي التعاقد معه ومنعه من تدريب الفارس الأبيض.

وأكد "ميتشو" في تصريحات لصحيفة "سويتان" الجنوب أفريقية أن الزمالك دخل في مفاوضات للتعاقد معه عام 2017، لكن نادي أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي استطاع حسم التعاقد معه أولًا، ليبتعد عن التدريب في مصر.

وأضاف "ميتشو" : " عندما انفصلت عن نادي أورلاندو كان يومًا لا يصدق في حياتي، حيث خضعت لمطالب لاعبي الزمالك وجماهيره، بالموافقة على تولي أصعب مهمة تدريبية في كرة القدم الإفريقية"، مؤكدًا أن النادي الأهلي حاول إغرائه بمقابل مادي أكبر لتدريب الفريق الأحمر لكنه رفض التخلي عن إتفاقه مع الزمالك.

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ولم يستبعد "ميتشو" العودة لتدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في المستقبل حيث قال: " كنت خلال فترة عملي في جنوب إفريقيا أكن كل التقدير والاحترام للشعب الجنوب إفريقي، وليس لدي أي سبب يمنعني في المستقبل من أن أكون جزءًا من عائلة كرة القدم هنا".

وتابع تصريحاته: "لقد جئت إلي قارة إفريقيا كمدرب شاب منذ 32 عامًا شاركت في مغامرة كان من المفترض أن تكون قصيرة العمر ولكنني تأثرت بالحب والاحترام لأفريقيا، وأتطلع إلى أن أظل خادماً وجندياً للعبة في هذه القارة الرائعة".

وكان الصربي ميتشو قد فسخ تعاقده مع نادي أورلاندو بيراتيس بالتراضي، بعدما طاردته بعض الإتهامات بالتحرش الجنسي في جنوب إفريقيا، ونجحت إدارة الزمالك في التعاقد معه بشكل رسمي منتصف أغسطس الماضي، ونجح في قيادة الفريق لنهائي بطولة كأس مصر، حيث يواجه فريق بيراميدز يوم الأحد المقبل.