رياضة | المدير التنفيذي للجبلاية يكشف حقيقة خطاب الكاف باستبعاد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير التنفيذي للجبلاية يكشف حقيقة خطاب الكاف باستبعاد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل الخطاب المرسل من الاتحاد الافريقي لكرة القدم حول استبعاد الزمالك القاري.

وتأهل الزمالك لدور الـ32 لدوري أبطال افريقيا بعد تجاوز عقبة ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي.

وواصل "لم نتلقى أي خطاب في الساعات الجارية وكل ما تردد غير صحيح’ آخر خطاب وصل لنا كان منذ شهر ونصف حول اشتراطات الرخصة لكل الأندية المحترفة فقط".

وواصل "الأمر لا يتعلق بالزمالك بمفرده ولكن لكل الأندية خاصة الرباعي المشاركة في دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية وهم الزمالك والأهلي وبيراميدز والمصري.

وكانت أنباء قد ترددت حول تلقي اتحاد الكرة المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله الأخير، أن الزمالك لديه مهلة مدتها ٢٦ يوم فقط، لإنهاء أزمة مستحقات لاعبيه السابقين وإلا سيتم توقيع عقوبات على النادي الأبيض.

وشدد "كاف" في خطابه على أن المهلة المحددة ستنتهي يوم ٣٠ سبتمبر الجاري، لتسديد مستحقات لاعبي الزمالك السابقين، وإلا سيتم استبعاد فريق الكرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك قرار، بتحويل الأمر للجنة الانضباط وسحب رخصة الأندية المحترفة من الزمالك، حال عدم التزام الأخير بسداد المستحقات، وهو ما سيترتب عليه استبعاده من بطولة إفريقيا.

أصبح الزمالك ملزم بتسديد مستحقات مهاجمه السابق البوركيني عبدالله سيسه، قبل نهاية الشهر الجاري، وإلا سيتم إقصائه من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنسختها الحالية.

وكان اتحاد الكرة المصري تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله الأخير، أن الزمالك لديه مهلة مدتها ٢٦ يوم فقط، لإنهاء أزمة مستحقات لاعبيه السابقين وإلا سيتم توقيع عقوبات على النادي الأبيض، واستبعاده من البطولة الإفريقية.

ويحق لسيسيه الحصول على مبلغ ١٦٠ ألف دولار، قيمة مستحقاته لدى الزمالك، عندما كان يلعب ضمن صفوف القلعة البيضاء، وهو ما يساوي حوالي ٢ مليون جنيه و٧٠٠ ألف.