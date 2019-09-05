رياضة | مترو: فينجر سيعود إلى التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مترو: فينجر سيعود إلى التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الفرنسي آرسين فينجر مدرب نادي آرسنال الانجليزي السابق، في العودة مجدداً إلى عالم التدريب بعد فترة توقف سنة كاملة عقب رحيله عن قيادة الجانرز.

وقضى آرسين فينجر 22 عاماً مدرباً لنادي آرسنال وحقق انجازات كثيرة مع المدفعجية ولكنه فضل الرحيل عن الفريق مع نهاية موسم 2017/2018 "قبل الماضي".

وذكرت صحيفة "مترو" الانجليزية، اليوم الأربعاء عبر تقريرها أن فينجر صاحب البالغ من العمر 70 سنة، يطمح في تدريب أحد المنتخبات خلال الفترة المقبلة حتى يكون متواجدًا في نهائيات بطولة كأس العالم قطر عام 2022.

وقال فينجر، خلال حديثه: "يمكن أن أرى نفسي أعمل في فريق، ولدي ما يكفي من الوقت وسيكون الأمر ممتعًا، فهناك بعض الدول التي أظهرت جودة خاصة، من بينها قطر التي فازت بلقب كأس أمم آسيا".

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وتابع حديثه: "يجب أن أقول أنني كنت أرغب دائمًا في التدريب بكأس العالم، وكنت أتمنى التواجد في مونديال قطر 2022 خلال الثلاث السنوات القادمة".

وأوضح: "لقد حصلت على فترة من الراحة وفي الحقيقة مازالت غير قادر على العيش بعيدًا عن مقاعد البدلاء مرة أخرى".

والجدير بالذكر أن آرسين فينجر قد تم ربطه بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى وحالياً من المرشحين لتدريب ريال مدريد حال رحيل مواطنه زين الدين زيدان.