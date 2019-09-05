رياضة | دكرنس يواصل الإستعدادات للقسم الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يواصل الإستعدادات للقسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف نادى دكرنس تدريباته اليومية إستعدادا لإنطلاق منافسات دورى القسم الثانى شهر أكتوبر القادم بملعب دكرنس الرياضى تحت قيادة أيمن الجمل المدير الفنى للفريق.

وشملت التدريبات إحماء وبعض الجمل البدنية مع بداية المران ثم القيام ببعض الجمل التكتيكية والتصويب على المرمى.

ويتولى قيادة دكرنس فنيا أيمن الجمل ويعاونه حسام عبدالعال وأحمد الجمل ومحمد عبدربه مدربا لحراس المرمى وإدارى الفريق إبراهيم الوزير و محمود سمرة طبيب.

ويستعد دكرنس لخوض معسكر تدريبى بمدينة الإسماعيلية ويستمر لمدة ٢٥ يوم ومقرر أن يلاقى العديد من الفرق وديا خلال المعسكر وتأكد خوض الفريق مباراة أمام القناة وفى أنتظار موافقة مسئولى الإسماعيلى على خوض مباراة ودية ضمن سلسلة مباريات الفريق.

ويشارك دكرنس بدورى القسم الثانى بالموسم المقبل عقب صعود الفرقة والعودة مجددا لدورى القسم الثانى تحت قيادة مصطفى مرعى والذى رحل عن قيادة الفريق عقب نهاية الموسم.