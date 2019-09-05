رياضة | رسميا.. مينا عبدالله مديرا فنيا لنادي سمالوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مينا عبدالله مديرا فنيا لنادي سمالوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي سمالوط احد انديه القسم الرابع من التعاقد مع مينا عبدالله كمديرا فنيا للفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019\2020 .



وفي تصريحاته لـ"لفجر" قال مينا عبدالله بأنه سعيد بتولي الاداره الفنيه للفريق متمنيا تحقيق افضل النتائج وتحقيق الهدف الأهم مع الفريق وهو الصعود للدوري القسم الثالث.