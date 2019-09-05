رياضة | رسميا.. مينا عبدالله مديرا فنيا لنادي سمالوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مينا عبدالله مديرا فنيا لنادي سمالوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح مجلس إدارة نادي سمالوط احد انديه القسم الرابع من التعاقد مع مينا عبدالله كمديرا فنيا للفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019\2020 .
وفي تصريحاته لـ"لفجر" قال مينا عبدالله بأنه سعيد بتولي الاداره الفنيه للفريق متمنيا تحقيق افضل النتائج وتحقيق الهدف الأهم مع الفريق وهو الصعود للدوري القسم الثالث.
ويتكون الجهاز الفني لفريق سمالوط من مينا عبدالله مديرا فنيا وأشرف حلمي مدرب عام كما سيتم استكمال الجهاز الفني المعاون خلال أيام.
ويذكر أن مينا عبدالله عمل من قبل بنادي مطاي. ونادي السكه الحديد ونادي نقل المنيا وسمالوط ونادي القيس بالقسم التالت ونادي ناصر الفكرية كما حصل علي دراسات من أكاديمية العلوم للتربية البدنية كما حاصل على الرخصه C.Bمن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.