رياضة | الفيوم يواجه العياط وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيوم يواجه العياط وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الفيوم الرياضى بقيادة مديره الفنى حسين عبد اللطيف إقامة مباراة ودية غدا امام العياط وذلك بملعب منتجع الاسيوطى سبورت وذلك فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يقيمها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكان الفيوم قد بدأ معسكره التدريبي بملعب استاد الفيوم الرياضى تحت قيادة فنية لمديره الفنى حسين عبد اللطيف والذى تولى المسئولية خلفا لمجدى طلبة.

ونجح الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 4/1 وذلك أمام ساحة الفيوم وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضى وشارك بها العديد من اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة بودية طلائع الجيش بالاسبوع الماضى .

وكان الفريق الفيومى قد لعب عدة مباريات ودية أمام فرق الشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف ورأس غارب وطلائع الجيش