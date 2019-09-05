شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا الإسبانية: تركي آل الشيخ يصنع "الروخيبلانكوس" الجديد في إسبانيا والان مع التفاصيل

حقق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، نقلة نوعية علي مستوي التعاقدات والجهود المبذولة منه داخل نادي ألميريا الاسباني منذ إمتلاكه النادي قبل إنطلاق الموسم الكروي الحالي.

وأشادت صحيفة "ماركا" الاسبانية بالروح الشابة التي يتميز بها لاعبو ألميريا والجهود المتميزة التي يبذلها تركي آل الشيخ والخطط التي يعتمد عليها لتطوير النادي والتي تعبر عن الطموح الجديد للفريق الأسباني تحت رئاسته.

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وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي الميريا يضم بين صفوفه ثالث أصغر رئيس في هذه الفئة، وهو تركي آل الشيخ 38 عاماً كما أن لديه أكثر الموظفين شباباً وأن متوسط العمر يبلغ 24 عاماً، أي أقل بكثير من الغالبية العظمى من الأندية في الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا.

وأطلقت الصحيفة ذائعة الصيت في اسبانيا لقب "الروخيبلانكوس" على فريق ألميريا، وهو اللقب الخاص بنادي أتليتكو مدريد، وذلك للتشبيه برحلة الأتليتي في الصعود من القاع إلي قمة الكرة الاسبانية.

وكشفت ماركا إن نادي ألميريا يضم بين صفوفه لاعبان فقط يتجاوز عمرهما الثلاثين عامًا، حارس المرمى رينيه (35 عاماً) واللاعب روميرا (31 عاماً)، بينما يمتلك الفريق لاعبين حديثي السن مثل أرفين أبياه (18 عاماً) وهو ثاني أصغر لاعب في أندية الدرجة الثانية بإسبانيا وفالنتين جيمس (20 عاماً.

وأكدت الصحيفة أن الإدارة الجديدة للنادي برئاسة تركي آل الشيخ اعتمدت منذ اللحظة الأولي على التعاقد مع لاعبين صغار السن لتجديد دماء الفريق حيث ضم 13 صفقة جديدة بمتوسط أعمار (22 عامًا)، وذلك للاستفادة من حماسهم الكبير، لتكوين فريق قوي يستطيع المنافسة بقوة دوري الدرجة الثانية باسبانيا، والتأهل للدوري الاسباني الممتاز (الليجا)"