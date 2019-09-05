يحيى الشهري يجتاز الكشف الطبي ويعود للتدريبات الجماعية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب

اجتاز يحيى الشهري، لاعب خط وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، صباح أمس الأربعاء، الكشف النهائي في دبي لدى الطبيب الفرنسي “فيليب” في مركز الفيفا الرياضي بعد أن أتم برنامجه التأهيلي إثر العملية الجراحية التي أجراها “خلع بالكتف” نهاية الموسم الماضي.

وغاب الشهري عن الفريق لمدة ثلاثة أشهر قضاها في التأهيل الطبي في مدينة دبي وأكمل برنامجه العلاجي بعيادة النادي الفترة الماضية إضافة إلى التمارين اللياقية التي خصصها له مدرب اللياقة، وسوف يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكلاً رسمي فور عودته للرياض بعد أن سمح له الطبيب المختص بذلك على أن يكون موعد مشاركته في مباريات الفريق بيد المدرب البرتغالي روي فيتوريا.