الامارات | أميري: 6 أيام من التدريبات غير كافية لإعداد سلة الشارقة للبطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن أميري: 6 أيام من التدريبات غير كافية لإعداد سلة الشارقة للبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس الإدارة ومشرف كرة السلة في نادي الشارقة، علي أميري، عن أن إصرار اتحاد اللعبة على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل موعداً للمباراة النهائية لكأس الاتحاد، وهي أولى مسابقات الموسم الجديد، سيؤثر سلباً في قدرة الجهاز الفني للملك، في توفير فترة التدريبات المناسبة للمعسكر الخارجي، المزمع إقامته قبل انطلاق بطولة الأندية العربية الأبطال، التي تستضيفها المغرب من 21 وحتى 31 من الشهر ذاته.

وقال أميري لـ«الإمارات اليوم»: «الوضع الحالي لبطولة كأس الاتحاد سيقلص فترة التدريبات الفعلية لنادي الشارقة إلى ستة أيام فقط، وهي غير كافية لإعداد الفريق للمشاركة في البطولة العربية».

وشدّد على أن هذا الأمر لا يساعد الفريق على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة، والسعي لتكرار إنجاز 2011، والفوز بثاني ألقابه العربية، وجعل أهداف المشاركة في المغرب تقتصر على اكتساب خبرات الاحتكاك وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وقال: «الموعد المحدد حالياً لنهائي كأس الاتحاد، ومع انطلاق البطولة في 11 الجاري، سيجبر لاعبي الشارقة، في حال أرادوا السير على استراتيجية النادي للمنافسة على ألقاب البطولات المحلية، على الدخول في مرحلة استشفاء لا تقل عن 48 ساعة، وبالتالي احتمال تأخير موعد السفر للمعسكر الخارجي، ومن ثم اقتصار فترة التدريبات الفعلية على ستة أيام فقط، خصوصاً أنه سيتوجب علينا أيضاً إنهاء المعسكر في 18 أكتوبر، للسفر إلى المغرب للانتهاء من إجراءات التسجيل، والتأقلم على أجواء وملعب البطولة قبل ضربة البداية».

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وأوضح: «وضعت إدارة الشارقة، يوليو الماضي، قرار مشاركتها أو الاعتذار عن البطولة العربية، رهناً بالتوصل إلى حلول منصفة مع اتحاد السلة، تتعلق بحصول الفريق على فترة الإعداد المناسبة بصورة تسهل الخروج لمعسكر خارجي قبل التوجه إلى المغرب، وذلك بعد أن رفعت إدارة النادي خطاباً إلى الاتحاد يتعلق بضرورة إعادة جدولة أولى مسابقات الموسم الجديد (كأس الاتحاد)، وتحديد موعد نهايتها بصورة تتيح للشارقة الحصول على أسبوعين على أقل تقدير لإقامة معسكره الخارجي». وتابع: «تجاوب الاتحاد مع القسم الأكبر من مطالب الشارقة، باستثناء أننا كنا أكثر تحفظاً على موعد المباراة النهائية لكأس الاتحاد، خصوصاً أننا نسعى للمنافسة على لقب هذه البطولة، عقب إنجازين متتاليين على صعيد ألقاب البطولات الخليجية في 2018 و2019، ما يعني أن سعينا للقب كأس الاتحاد سيضعنا أمام احتمالية تعريض لاعبينا للإجهاد البدني واحتمال الإصابة، وبالتالي التعرض لفترة استشفاء أطول ستقلص لا محالة أيام التدريبات في المعسكر الخارجي».

وعن فكرة التخلي عن المنافسة على لقب كأس الاتحاد واستثمارها كبطولة إعدادية للبطولة العربية، قال أميري: «التخلي عن المنافسة لا يخدم استراتيجيتنا للموسم الحالي، إذ إنه عقب الإنجازات الخليجية، وتسجيل الشارقة لرقم قياسي غير مسبوق بتحقيق 11 انتصاراً متتالياً في النسختين الأخيرتين، كان من الطبيعي العودة والتركيز على حصد الألقاب المحلية».

واختتم: «يحرص الشارقة على تمثيل الدولة في بطولة الأندية العربية، خصوصاً أن رئاسة الاتحاد الإماراتي هي ذاتها التي تترأس الاتحاد العربي، إلا أن على مسؤولي الاتحاد إبداء مرونة أكبر في ما يتعلق بالحرص على أن يحظى ممثل الدولة بفترة الإعداد اللائقة التي تمكنه من تمثيل السلة الإماراتية بالصورة المثلى».

• تنطلق بطولة كأس الاتحاد 11 الجاري وتختتم 10 أكتوبر، في حين تبدأ البطولة العربية بالمغرب في 21 أكتوبر.