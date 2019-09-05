الامارات | الشارقة يدعم فريق اليد بخدمات الدولي البحريني علي ميرزا

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يدعم فريق اليد بخدمات الدولي البحريني علي ميرزا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عن تعاقده رسمياً مع الدولي البحريني علي ميرزا، وذلك لتدعيم صفوف فريق رجال كرة اليد للموسم الجديد 2019-2020، على أن يتم قيد اللاعب ضمن فئة المقيم.

وأعرب الدولي البحريني علي ميزرا عن سعادته بخوض تجربته الاحترافية الجديدة مع الشارقة، وقال في تصريحات صحافية: «لست غريباً على الفريق، فمعظم اللاعبين أصدقائي وسبق أن خضنا سوياً بطولة آسيا للأندية في بداية عام 2019، وأتطلع إلى تقديم الإضافة المرجوة ليد الشارقة وحصد الألقاب محلياً وخارجياً، خصوصاً أن الفريق سيعود لاحقاً للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال مطلع العام المقبل».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى إدارة نادي الشارقة والجهاز الفني ورئيس الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، على منحي هذه الثقة، وأتمنى أن أسهم مع زملائي في الفريق بتحقيق طموحات إدارة وجماهير النادي».

ويأتي تعاقد الشارقة مع ميرزا قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد الذي يدشن غداً ببطولة كأس السوبر، التي سيجدد الملك فيها لقاء شباب الأهلي للعام الثالث على التوالي، خصوصاً أن نتيجة هذا المباراة ستحدد هوية ممثل الدولة للمنافسة على لقب النسخة الثالثة من «السوبر الإماراتي - البحريني» الذي يقام الشهر المقبل.