الامارات | عبدالمجيد حسين: أروابارينا سيحدّد موقف «الآسيوي» قبل دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمجيد حسين: أروابارينا سيحدّد موقف «الآسيوي» قبل دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن «فرسان دبي» حسم تعاقداته الجديدة، بضم البرازيلي ليوناردو في صفقة انتقال حر، لافتاً إلى أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا سيحسم موقف الفريق من التعاقد مع لاعب آسيوي، قبل المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، خصوصاً أن شباب الأهلي بات يضم أربعة لاعبين أجانب، من الأرجنتين ومولدوفا وسويسرا والبرازيل، بينما تشترط لوائح المشاركة في البطولة القارية المشاركة بأربعة لاعبين أجانب يكون أحدهم من قارة آسيا.

وقال عبدالمجيد حسين في تصريحات صحافية: «لدينا أربعة أجانب، واللاعب الآسيوي نضعه ضمن حساباتنا، والقرار سيكون بيد المدرب، في الفترة المقبلة عندما نصل إلى بطولة دوري أبطال آسيا، سنرى إذا كان سيتم التعاقد مع لاعب آسيوي أم الإبقاء على الأسماء نفسها الموجودة حالياً، وذلك وفقاً لاحتياجات الفريق في هذه المرحلة».

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وأوضح أن موقف الأرجنتيني ماورو دياز سيتحدد بناءً على العروض التي ستأتي إلى اللاعب، وقال: «شباب الأهلي أكمل الأجانب بضم البرازيلي ليوناردو، والتعاقد مع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والسويسري ديفيد مارياني، واستمرار المولدوفي لوفانور. وبخصوص ليوناردو فهو من اللاعبين المميزين، سواء في الدوري السعودي، أو مع الوحدة في الموسم الماضي، وبشكل عام جميع اللاعبين هم من اختيار المدرب».

وعن اللقاء المرتقب أمام النصر في مستهل رحلة دفاع شباب الأهلي عن لقبه في كأس رئيس الدولة، قال: «لاشك أنها بداية قوية، خصوصاً أنه من أقدم الديربيات في الإمارات، إلى جانب ديربي أبوظبي بين الجزيرة والوحدة، وهما أقوى مباراتين في دور الـ16».

وأضاف: «سواء قابلت فريقاً قوياً في البداية أو في النهاية، أرى أن الفريق الذي يسعى لتحقيق البطولة، يجب أن يواجه جميع الفرق، لذلك يجب أن نكون مستعدين بشكل جيد».