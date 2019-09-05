الامارات | الحتاوي مراقباً لمباراة الكويت ونيبال بتصفيات مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الحتاوي مراقباً لمباراة الكويت ونيبال بتصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المراقب الدولي الإماراتي د.محمد الحتاوي بمراقبة المباراة التي ستجمع الكويت وضيفه نيبال، اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تضم منتخب الكويت، الأردن، أستراليا، نيبال وتايوان.

وأكد الحتاوي في تصريحات صحافية سعادته بهذه المهمة، مشيراً إلى جاهزيته لخوض هذه التجربة وتمثيل الإمارات أحسن تمثيل. يذكر أن الحتاوي التحق برابطة المحترفين الإماراتية كمراقب مباريات في موسم 2015-2016 ضمن برنامج الرابطة لتأهيل مسؤولي المباريات، وشارك في إدارة مباريات مسابقات دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، دوري تحت 21 عاماً، كما رشحته الرابطة لتمثيلها في المحافل الآسيوية، فتم تكليفه من قبل الاتحاد الآسيوي في مسابقات عدة.

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في جانب آخر اجتاز ناصر العبيدلي ووليد طاهر اختبار مراقبي مباريات الاتحاد الآسيوي، الذي أقيم في يوليو 2019 بالبحرين، وبهذا ينضم العبيدلي وطاهر إلى حمد المزروعي ومحمد الحتاوي اللذين حصلا على الاعتماد الآسيوي في موسم 2017-2018 ليرتفع عدد المراقبين الإماراتيين المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي إلى أربعة.

ويعتبر هذا الإنجاز من ثمار الخطة الاستراتيجية 2017-2020 التي تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية ليس فقط في المسابقات المحلية، بل لتمثيل الإمارات في المحافل الرياضية القارية والعالمية.

- العبيدلي ووليد طاهر يحصلان على الاعتماد الآسيوي في مراقبة المباريات ويلتحقان بالحتاوي والمزروعي.