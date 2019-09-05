الامارات | «طيران الإمارات» الناقل الرسمي لمونديال بناء الأجسام «الفجيرة 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» الناقل الرسمي لمونديال بناء الأجسام «الفجيرة 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام (الفجيرة 2019)، التي تقام من الخامس إلى 10 نوفمبر المقبل، بمجمع زايد الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن «طيران الإمارات» ستكون الناقل الرسمي للبطولة التي ستحظى بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم اللعبة في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة، أول من أمس، بحضور مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة رئيس اللجنة، محمد عبيد بن ماجد. وقال بن ماجد، في تصريحات صحافية، إنهم سعداء كونهم ينظمون للمرة الأولى هذه النسخة من بطولة العالم خارج قارة أوروبا.

وأضاف بن ماجد: «نتطلع للعمل معاً لكي نحقق النجاح المنتظر، ونواصل سلسلة تفوق الإمارات في كل الجوانب، وثقتنا عالية بتحقيق ذلك، بفضل الدعم اللامحدود من أصحاب السمو الشيوخ، ولما تتمتع به الفجيرة من قدرات تنظيمية معروفة، من خلال تنظيم مختلف البطولات، ومنها بطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام، التي تندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي».

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ونوه رئيس اللجنة المنظمة إلى أن الفجيرة على موعد مع استضافة حدثين عالميين في آن واحد، وهما اجتماعا الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وبحضور ممثلي 120 دولة في العالم.

يذكر أن بطولة العالم المرتقبة ستقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ويتوقع أن تحظى بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ومدرب.

في جانب آخر، قدم مدير بطولة العالم لبناء الأجسام، خليل معروف، شرحاً مفصلاً للمهام الرئيسة والثانوية للجان العاملة، وأبرزها لجنة كبار الشخصيات والتسويق والترويج، والفنية والتقنية والأمنية والاستقبال والطبية، والإعلامية بفئاتها الثلاث المرئية والمسموعة والتواصل الاجتماعي والصحف المقروءة، وكذلك بقية اللجان الأخرى. وأوضح خليل معروف أن اللجنة العليا المنظمة دشنت أعمالها منذ فترة زمنية، بما يسهم في الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسات بشكل مبكر.

- تقام بطولة العالم المقبلة لبناء الأجسام في الفجيرة بين الخامس و10 نوفمبر.