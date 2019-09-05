شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تكشف أسرار المسكوت عنه فى مشوار «الجوهرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحيت جماهير الكرة المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ذكرى رحيل محمود الجوهرى «جنرال الكرة المصرية»، أحد أبرز مدربى اللعبة فى مصر والوطن العربى، بمرور الذكرى السابعة على رحيله، وصاحب الإنجازات العديدة على الكرة المصرية والأردنية سواء بالتأهل إلى مونديال 90 بعد غياب 34 عاما عن مشاركة المنتخب الوطنى فى المونديال، أو حصد بطولة أمم إفريقيا عام 98 التى أقيمت ببوركينا فاسو، فضلا عن كونه المدرب الوحيد الذى قاد الأهلى والزمالك وحصد معهما بطولات محلية مع الأحمر والسوبر الإفريقى مع الأبيض، كما أنه المدرب الوحيد الذى درب الأهلى وفاز على الزمالك خلال حقبة الثمانينيات، ودرب الزمالك وفاز على الأهلى خلال مباراة السوبر الإفريقى الشهيرة التى أقيمت فى جنوب إفريقيا، وتميز «الجنرال»، خلال مشواره الحافل، بالصرامة والالتزام وقوة الشخصية، وهو ما تسبب فى دخوله فى العديد من الأزمات مع نجوم اللعبة فى مصر سواء مع لاعبين كبار أو مسؤولين فى إدارة الكرة المصرية سواء كان فى الأهلى أو الزمالك أو اتحاد الكرة.

«المصرى اليوم» ترصد أبرز الأزمات التى واجهها أبرز مدربى الكرة المصرية خلال تاريخه سواء مع المايسترو صالح سليم، رئيس النادى الأهلى الراحل، وتفاصيل تصالحه مع اللواء حرب الدهشورى، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وحقيقة أزمته الشهيرة مع طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، ونجم الكرة المصرية وخلافه مع الثلاثى أحمد شوبير وأيمن يونس ومجدى عبدالغنى عندما كانوا أعضاء بمجلس اتحاد الكرة فى عهد الراحل سمير زاهر.

رفض مساندة «المايسترو»

صورة أرشيفية للكابتن محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وأحد أهم أعلام الرياضة المصرية. - صورة أرشيفية

تعد الأزمة الأشهر فى تاريخ «الجوهرى» مع نجوم الكرة المصرية كانت فى صدام من نوعية خاصة مع «المايسترو» صالح سليم، أشهر من تولى رئاسة النادى الأهلى، عندما رفض «الجنرال» الذى كان يتولى منصب المدير الفنى خلال حقبة الثمانينيات مساندة اللاعبين للمايسترو فى انتخابات رئاسة النادى التى كان يخوضها أمام الفريق عبدالمحسن مرتجى، وحذر وقتها «الجوهرى» اللاعبين من الدعاية الانتخابية فى ذلك الوقت، واتخذ قرارا بنقل تدريبات الفريق إلى خارج النادى، وهو ما أغضب أنصار «المايسترو» وقتها على رأسهم كمال حافظ مدير عام النادى فى ذلك الوقت على أساس أن اللاعبين كان يجب عليهم مساندة نجم الكرة وقائدهم صالح سليم.

ولم تكن هذه الواقعة هى الوحيدة فى خلاف الجنرال مع المايسترو، وإنما شهد صيف 1985 خلافا آخر مع صالح سليم وكان وقتها حسن حمدى المشرف العام على الكرة عندما اتخذت الإدارة قرارا بمنع المهاجم محمد عباس من السفر إلى معسكر إعداد الفريق إلى ألمانيا بسبب عدم التزامه المتكرر، وهو الأمر الذى أغضب الجوهرى بشدة لعدم مشاورته فى الأمر ووجود تدخلات فنية من قبل الإدارة، ليقدم «الجنرال» استقالته ويتضامن معه 16 لاعباً من صفوف الفريق، وقررت الإدارة بعدها إيقافه لأجل غير مسمى والدفع بالناشئين فى مباراة الزمالك بكأس مصر، ونجح شباب الأهلى فى تحقيق المفاجأة وإزاحة الفريق الأبيض من المنافسة على المسابقة.

وساطة عبدالمنعم عمارة تنقذه من «مبارك»

عبدالمنعم عمارة - صورة أرشيفية

لم يخش محمود الجوهرى طوال مسيرته سواء لاعبًا أو مدربًا مواجهة أى مسؤول مهما كان منصبه، ووصل به الأمر إلى أنه رفض تنفيذ تعليمات الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالمشاركة فى البطولة العربية التى فازت بها مصر عام 1993 بالهدف الشهير لحسام حسن فى مرمى السعودية، والتى أقيمت على ملاعب لبنان.

ووفقا للدكتور عبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى ذلك الوقت فإنه تلقى اتصالًا من الرئيس الأسبق «مبارك» من أجل المشاركة فى البطولة العربية فى لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية بها، وأوضح «عبدالمنعم» أن الجوهرى رفض وقتها فى بداية الأمر مما اضطره لعقد أربع جلسات متتالية من أجل إقناعه بالمشاركة فى البطولة، ولفت وزير الرياضة الأسبق أنه أبلغ الجنرال باستحالة اعتذار المنتخب الوطنى عن المشاركة فى البطولة العربية لأسباب سياسية، وهو الأمر الذى دفع الجوهرى للموافقة على المشاركة فى البطولة، عندما أكد له «عمارة» أن مصر يجب أن تشارك فى البطولة بما يليق باسمها وتاريخها، وأكد أنه لم يكن هذا هو الصدام الوحيد الذى كاد يدخل فيه الجنرال مع مسؤولين كبار بالدولة، لافتا إلى أنه تحدى مسؤولا سابقا عندما فاز ببطولة أمم إفريقيا 98 رغم أن هذا المسؤول كان يتوقع خروج المنتخب الوطنى من البطولة بسبب خلافاته مع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق.

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«خلى بالك يا جنزورى من الجوهرى»

الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء. - صورة أرشيفية

أزمة كبرى تعرض لها محمود الجوهرى قبل بطولة أمم إفريقيا 98 عندما ألغى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق سفر المنتخب الوطنى إلى فرنسا لأداء ثلاث مباريات ودية مع منتخبات إفريقية منها الكاميرون ونيجيريا ومالى قبل السفر إلى بوركينافاسو، بسبب رغبة اتحاد الكرة فى ذلك الوقت فى إقامة مباراة الأهلى مع الإسماعيلى بنهائى كأس مصر موسم 97 بالدوليين، ووفقا لعلاء نبيل المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطنى فإن «الجنرال» تمسك بموقفه بالسفر إلى فرنسا لخوض المباريات الودية قبل البطولة، لكنه فوجئ بوصول سمير زاهر وهانى أبوريدة إلى المعسكر وطالباه بإلغائه بناء على قرار من رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وهو ما أغضب وقتها المدير الفنى، وأوضح «نبيل» أن «الجنزورى» لم يكن على وفاق كبير مع الجوهرى ورفض تلبية عدد من الطلبات والاحتياجات التى كان يحتاجها المنتخب الوطنى فى ذلك الوقت، لافتا إلى أن الرئيس الأسبق مبارك قال للجنزورى بعد حصد أمم إفريقيا 98 بالحرف الواحد «خلى بالك يا جنزورى من الجوهرى.. خف شوية»

أصل أزمته مع مارادونا النيل

طاهر أبوزيد

يعتقد البعض أن الخلاف الشهير بين الجنرال «الجوهرى» وطاهر أبوزيد، نجم الكرة المصرية والنادى الأهلى الأسبق، بسبب رفض المدير الفنى اختياره ضمن قائمة مونديال 90 حتى تعرض «الجنرال» لضغوط إعلامية وتدخلات من بعض المسؤولين فى ذلك الوقت لضمه، إلا أن أصل الأزمة بينهما بدأ خلال أحد معسكرات المنتخب الوطنى قبل مونديال 90، عندما أصدر «الجوهرى» فرمانًا بعدم خروج أى لاعب من المعسكر للمبيت بمنزله، إلا أن «أبوزيد» خرج فى أحد الأيام، وتوجه إلى منزله دون علم المدير الفنى، ووفقًا لسمير عدلى، مدير المنتخب الوطنى فى ذلك الوقت، فإنه توجه فجرًا إلى منزل «أبوزيد» من أجل اصطحابه إلى المعسكر حتى لا ينقلب عليه المدير الفنى، وأوضح «عدلى» أن الجوهرى برر وقتها قرار استبعاده «أبوزيد» بأنه يعانى إصابة مزمنة فى عضلة الفخذ، وهو ما تسبب فى اتساع الفجوة بين الطرفين، وحاول وقتها الجنرال عدم ضم نجم الأهلى الأسبق إلى قائمة المونديال، لكن تدخل عدد من المسؤولين فى ذلك الوقت أدى إلى ضمه، إلا أن «الجوهرى» رفض الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المباريات، ولم يدفع به سوى فى جزء من مباراة أيرلندا.

«ولادى حاربونى» فى اتحاد الكرة

سمير كمونة - صورة أرشيفية

قاد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق- فى عهد مجلس سمير زاهر عام 2008- ومجدى عبدالغنى وأيمن يونس، عضوا المجلس فى ذلك الوقت، حربًا شرسة ضد محمود الجوهرى، المدير الفنى لاتحاد الكرة، فى ذلك الوقت عندما أعلن

«الجنرال» عن رغبته فى إقامة مسابقة تحت 23 سنة تضاهى مسابقة الدورى الممتاز، وتكون نواة للمنتخبين الأول والأوليمبى، تتم الاستعانة فيها باللاعبين المميزين واستدعاؤهم إلى المنتخبين، ووافقه سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، فى ذلك الوقت، وطالبه بتقديم المشروع إلى مجلس الإدارة، لكن حدث ما لم يتوقعه عندما فوجئ بالثلاثى «شوبير» و«عبدالغنى» و«يونس» يقودون جبهة قوية داخل المجلس لرفض المشروع بدعوى أنه لا يتناسب مع الكرة المصرية، وحاول «الجنرال» بشتى الطرق إقناعهم بوجهة نظره، لكنه انسحب عندما علم بتجاوز بعضهم فى حقه، وقال أحدهم: «الجوهرى لم يعد قادرًَا على العمل»، ما تسبب فى رحيله عن الاتحاد، عائدًا إلى الأردن، وقال كلمته الشهيرة: «ولادى حاربونى».

تصدى لـ«لوبى» عمارة وكمونة ونادر السيد

الجنرال مع عدلي ومبروك

على الرغم من حصد جيل 98 بطولة أمم إفريقيا فى العام نفسه، والتى أقيمت فى بوركينا فاسو، إلا أن ذلك لم يشفع للاعبين أمام صرامة وحزم الجنرال محمود الجوهرى، بسبب الخلاف على عدم تنفيذ تعليماته، وكان محمد عمارة، نجم الأهلى الأسبق، أكثر اللاعبين صداما مع المدير الفنى الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية، ويقول محمد عمارة لـ«المصرى اليوم»: اصطدمت مع الجنرال عدة مرات، أبرزها كان فى بطولة العالم للقارات، بسبب فتحى مبروك، المدرب العام فى ذلك الوقت، والذى أبلغ «الجنرال» بأننى غير ملتزم فى التدريبات بعدما شاهدنى أتحدث بالغة الألمانية مع هانى رمزى، باعتبار أننى كنت ألعب فى هانز روستوك ورمزى كان ضمن صفوف فيردر بريمن، وهو ما اعتبره المدرب العام عدم التزام، وأبلغ الجنرال بالواقعة، والذى قرر استبعادى فى ذلك الوقت، وأكد نجم الأهلى الأسبق أنه خلال بطولة العالم للقارات شكل هو مع نادر السيد وسمير كمونة جبهة معارضة ضد الجوهرى، بسبب عدم مشاركتهم فى المباريات بشكل أساسى، حتى لاحظ المدير الفنى واجتمع بهم لاحتواء غضبهم.

واستطرد عمارة كلامه، مؤكدا أن هناك واقعة أخرى دخل فى صدام مع الجوهرى بها أثناء تصفيات كأس العالم 2001، عندما رفض تنفيذ تعليماته بالانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهة السنغال، باعتبار أنه كان حاصلا على إجازة من ناديه الألمانى، وقرر استبعاده من مباراة السنغال، ودفع بطارق مصطفى فى مركز الظهير الأيسر فى تلك المباراة، ولفت «عمارة» إلى أن علاقته تحسنت بالجوهرى عندما سافر الأخير له فى ألمانيا لمتابعته خلال المباريات مع فريقه بالدورى الألمانى، لافتا إلى أن الجوهرى كان من أفضل المدربين الذين تعامل معهم خلال مشواره الكروى. ولم يتوقف صدام الجوهرى مع أبناء جيل 98 عند محمد عمارة فقط، بل إنه عنف الثنائى حازم إمام وعبد الستار صبرى خلال معسكر الفريق لمواجهة جنوب إفريقيا وديا، لتراجع أدائهما، كما أنه رحل إبراهيم سعيد من معسكر المنتخب فى أمم أفريقيا.