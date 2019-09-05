شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة والمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية ومستنفدى الرغبات، أمس، فيما تم مد التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، لحين الانتهاء من تسجيل الناجحين من الدور الثانى.

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وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ نحو 186 ألف طالب، مشيرا إلى أن التنسيق مر دون أى شكاوى طلابية.

وأضاف «عطا» أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة خلال 72 ساعة بحد أقصى، بعد الانتهاء من عمليات المراجعة الحسابية الخاصة بالترشيحات، موضحا أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى بعد إعلان النتيجة أمام الطلاب لتلقى رغباتهم فى مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، والذين رشحوا لأماكن بعيدة عن مناطقهم الجغرافية الأولى، كما أن مكتب التنسيق يعمل على الانتهاء من ترشيحات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تمهيدًا لإعلانها خلال الأسبوع المقبل. وأوضح أنه بالنسبة لتنسيق الشهادات الفنية، تم مد فترة تسجيل الرغبات لحين الانتهاء من تسجيل الطلاب الناجحين من الدور الثانى، مشيرا إلى أنه تقدم لموقع التنسيق حتى الآن نحو 191 ألف طالب، للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

ونوه إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لافتا إلى أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى: «الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة- جامعة الدلتا التكنولوجية «قويسنا»، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بنى سويف التكنولوجية»، إذ إنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفنى.