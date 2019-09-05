شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. النصر الكويتي يوقع مع تيسير الجاسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن نادي النصر الكويتي تعاقده مع لاعب فريق الأهلي والوحدة وقائد المنتخب السعودي السابق تيسير الجاسم في صفقة انتقال حر. وقال المركز الإعلامي للنادي الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لاعب منتخب السعودية تيسير الجاسم يوقع للنصر الكويتي رسميًا». وتمنى رئيس مجلس إدارة نادي النصر الكويتي خالد شريدة المطيري التوفيق للاعب مع نادي النصر الكويتي حيث كتب عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: تم بحمد الله التوقيع مع لاعب خط الوسط بالمنتخب السعودي والنادي الأهلي تيسير الجاسم للعب مع نادي النصر الكويتي أتمنى له كل التوفيق مع زملائه اللاعبين".



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