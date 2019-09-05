الأخضر بلا رعاة.. ومالي تختبر تشكيلة رينارد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري الدمام

خلا قميص المنتخب السعودي الذي يستعد للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في معسكر الشرقية والذي انطلق أمس الأول بمدينة الدمام من وجود أي راع من الرعاة الحصريين للاتحاد السعودي لكرة القدم على تيشيرتات اللاعبين أثناء حصص التدريبات وفي أماكن إجراءات المقابلات التلفزيونية، على الرغم من ظهورها في المشاركة الأخيرة للأخضر في تصفيات غرب آسيا بالعراق الشهر المنصرم.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن هناك شركات انتهى العقد معها مثل شركة الاتصالات السعودية Stc، وشركة صلة الرياضية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن شراكات جديدة مع عدد من الرعاة، بالإضافة لبعض الرعاة السابقين الذين ما زالت عقودهم سارية مع اتحاد القدم.

مواجهة مالي

وأنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة منتخب مالي الودية مساء اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، من خلال المران الأخير للأخضر الذي أجراه أمس باستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، وركز خلاله المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على تطبيق النواحي الفنية للوصول إلى التشكيل المناسب الذي سيبدأ به مواجهة الليلة قبيل اللقاء المنتظر أمام المنتخب اليمني في العاشر من سبتمبر الحالي بمملكة البحرين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

مؤازرة جماهيرية

وتقود رابطة جمهور الاتفاق الجماهير السعودية المساندة للأخضر في أولى مبارياته على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم، حيث من المتوقع أن يشهد اللقاء مؤازرة جماهيرية كبيرة للأخضر في إطار إعداده لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 للاطمئنان على حال الأخضر قبل مواجهة اليمن الثلاثاء المقبل.

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المباريات على الرياضية

وفي الإطار نفسه، أعلنت القنوات الرياضية السعودية عن نقلها مباريات الأخضر كافة في مشوار التصفيات نحو كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وستكون البداية بنقل مواجهة مالي الودية بوجود استديو مصاحب ومراسلين من أرضية استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

رعاة اتحاد القدم الباقون:

الخطوط السعودية

البنك الأهلي

شركة بدجت

شركة نايكي