شكرا لقرائتكم جمال الغندور: لن اتدخل فى اختيارات قائمة الحكام الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة أنه لن يتدخل فى إختيارات القائمة الدولية الجديدة للحكام لأنه تم تعيينه منذ أقل من أسبوعين فقط. تابع الغندور فى تصريحات لقناة ON SPORT عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق هو من سيتولي اختيار القائمة الدولية لأنه الأدري بمستوي الحكام ، خاصة أن تعييني لرئاسة اللجنة منذ أسبوعين. من المقرر أن يرسل اتحاد الكرة أسماء القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولي – فيفا- خلال الأيام القليلة المقبلة.

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